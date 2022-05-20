Депутаты Курултая Башкирии заработали от 60 тысяч до 398 млн рублей в 2021 году

Депутаты Курултая Башкирии заработали от 60 тысяч до 398 млн рублей в 2021 году
Депутаты Курултая Башкирии заработали от 60 тысяч до 398 млн рублей в 2021 году
Вчера, 20:46ОбществоФото: 1MI
Декларация о доходах слуг народа в 2021 году появилась на сайте регионального парламента 20 мая.

Тройку депутатов с самыми внушительными доходами возглавил сын премьер-министра Башкирии Андрея Назарова Денис Назаров, он заработал 398,23 миллиона рублей. Денис Назаров не только депутат, но и президент ГК «Аструм».

На почетном втором месте по объему доходов оказался депутат Олег Филлипов с доходом в размере 163,5 миллиона рублей, трудовая деятельность Филлипова значится как директор ООО «ПСК № 6», весьма известной в Уфе и даже за ее пределами фирмы-застройщика.

Замкнул тройку лидеров по уровню доходов Ахмет Ишмухаметов с доходом в 152,2 миллионов рублей. Более 10 лет он возглавлял ООО «Ойл-Сервис», также на сайте Курултая указано, что Ишмухаметов является членом Совета Башкортостанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Самый скромный заработок среди всех депутатов республиканского парламента оказался у Дарьи Зайнуллиной, депутата и члена комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту. Она за минувший год заработала 60 тысяч рублей.

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