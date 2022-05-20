Депутаты Курултая Башкирии заработали от 60 тысяч до 398 млн рублей в 2021 году

На почетном втором месте по объему доходов оказался депутат Олег Филлипов с доходом в размере 163,5 миллиона рублей, трудовая деятельность Филлипова значится как директор ООО «ПСК № 6», весьма известной в Уфе и даже за ее пределами фирмы-застройщика.