Экономист из Уфы: перелёт Хабирова в Волгоград дороже перелёта в Дубай в полтора раза

Стоимость авиаперелета башкирской делегации из семи человек в Волгоград на пять миллионов рублей превышает стоимость перелёта в Дубай, сообщает экономист Всеволод Спивак.

Уфимский экономист Всеволод Спивак обнаружил, что стоимость аваиперелёта башкирской делегации в Волгоград составит порядка 14 миллионов рублей. Об этом он рассказал в соцсетях. Как следует из материалов контракта на сайте госзакупок, в поездку в Волгоград отправятся семь человек, что в пересчёте будет означать — 2 миллиона рублей на каждого из пассажиров. Наряду с этим экономист отмечает, что стоимость билета на регулярный прямой рейс, согласно его данным, составляет 1580 рублей. Напомним, ранее Спивак обнаружил несостыковку по датам рабочей поездки региональных властей в Узбексистан. Стоимость контракта, напомним, составляла 19,9 миллиона рублей. По данным на портале госзакупок, 18 мая должно было пройти подведение итогов аукциона, однако уже 16 мая чиновники публиковали фотографии из Узбекистана. Экономист высказал ряд предположений о том, как так вышло. Так, по одной из гипотез Всеволода Спивака, алгоритм утроен следующим образом: сначала объявляется о проведении аукциона, далее аукцион признается несостоявшимся ввиду того, что участие в нем принял всего один подрядчик, и далее с единственным подрядчиком заключается контракт. Также, по мнению Спивака, интерес вызывает и тот факт, что стоимость авиаперелета башкиркой делегации в Волгоград (14 миллионов) превышает стоимость перелёта в Дубай (9 миллионов).

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