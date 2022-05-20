В Уфе для расширения дороги на улице Пугачева снесут десятки домов

Реконструкция улицы Пугачева начнётся уже в июле. Один из этапов реконструкции подразумевает снос десятков частных домов, а также нежилых зданий.

В Уфе в ходе реконструкции улицы Пугачева будет изъято несколько десятков жилых домов, которые в последующем будут снесены. Это необходимо для расширения дороги по улице Пугачева. Так, будут изъяты дома, расположенные на следующий улицах: Пугачева, Первопроходцев, Геофизиков, Геологов, Корабельной. Кроме того, план реконструкции предусматривает снос нежилых построек, расположенных по адресам Пугачева № 1а, 156в, 122/2 и по улице Геофизиков № 2. Напомним, что на реконструкцию улицу Пугачева закроют в начале июля. Первый этап работ будет проходить на участке от улицы Бельская до Сочинской, а второй — от улицы Бельская до Бородинской. Отмечается, что полное перекрытие движения по улице Пугачева на участке от Геофизиков до Бородинской ждет жителей на втором этапе реконструкции.

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