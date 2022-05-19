На лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука составили протокол за речь на концерте в Уфе

Продюсер Радмир Усаев сообщил, что после концерта силовики оттеснили Шевчука от него и группы и час вели с ним беседу. Об этом Усаев написал в соцсетях 18 мая.

После прошедшего вчера в «Уфа-Арене» концерта группы ДДТ, где Шевчук и группа презентовали песню «Уфа», появились и другие новости, связанные с концертом. Так, известный продюсер Радмир Усаев в своих соцсетях рассказал, что артисту не удалось отдохнуть сразу после концерта. По словам продюсера, сразу после того, как концерт был завершен, за кулисами «возникли силовики, оттеснили артиста от остального коллектива и около часа вели с ним беседу». Пишет Усаев и о том, что «у двери на протяжении всего разговора с правоохранителями стояли мужчины в форме, напоминающей форму спецназа». Сообщил Радмир Усаев, что, по его предположениям, Юрия Шевчука хотели задержать после высказываний на концерте, однако ситуация ограничилась лишь составлением протокола. Mkset обратился в пресс-службу МВД по Башкирии для прояснения ситуации. В ведомстве сообщили, что информация по нашему вопросу уточняется.

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