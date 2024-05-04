Глава Госавтоинспекции Башкирии рассказал о массовом задержании пьяных водителей

Владимир Севастьянов в своих социальных сетях рассказал о работе региональных автоинспекторов в специальном рейде по предотвращению нарушений ПДД и работе с водителями, которые решили сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. Результаты удивляют. За сутки специалистами ГИБДД было составлено 1400 административных протокола о грубых нарушениях, а также задержаны и отстранены от вождения 64 водителя, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.