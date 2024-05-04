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Published Сегодня, 07:27

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В Башкирии задержали сразу 64 пьяных водителя

Глава Госавтоинспекции Башкирии рассказал о массовом задержании пьяных водителей

4 мая 2024, 07:27
Фото: 1MI

В Башкирии задержали сразу 64 пьяных водителя

Сотрудники ГИБДД провели рейды сразу по всей республике.

Владимир Севастьянов в своих социальных сетях рассказал о работе региональных автоинспекторов в специальном рейде по предотвращению нарушений ПДД и работе с водителями, которые решили сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. Результаты удивляют. За сутки специалистами ГИБДД было составлено 1400 административных протокола о грубых нарушениях, а также задержаны и отстранены от вождения 64 водителя, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

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Жители республики в социальных сетях похвалили работу Госавтоинспекции.

«Молодцы, вчера ночью возвращался с деревни, так в Уфе аж два раза меня остановили и попросили дыхнуть. Правильно, алкаши зло, а алкаши за рулем — это двойное и тройное зло, ловите их», — написал Ильшат Ибрагимов.
«В Давлекановском районе вчера видела инспекторов недалеко от Аслыкуля. На деревенской дороге останавливали всех подряд. Одного похоже поймали, он долго с ними разбирался стоял», — прокомментировала Алия Дашкина.
#Общество#Город#ГИБДД#Башкортостан#ДТП#Новости Башкирии#Транспорт
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