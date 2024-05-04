Глава Госавтоинспекции Башкирии рассказал о массовом задержании пьяных водителей

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Владимир Севастьянов в своих социальных сетях рассказал о работе региональных автоинспекторов в специальном рейде по предотвращению нарушений ПДД и работе с водителями, которые решили сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. Результаты удивляют. За сутки специалистами ГИБДД было составлено 1400 административных протокола о грубых нарушениях, а также задержаны и отстранены от вождения 64 водителя, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.
Жители республики в социальных сетях похвалили работу Госавтоинспекции.
«Молодцы, вчера ночью возвращался с деревни, так в Уфе аж два раза меня остановили и попросили дыхнуть. Правильно, алкаши зло, а алкаши за рулем — это двойное и тройное зло, ловите их», — написал Ильшат Ибрагимов.
«В Давлекановском районе вчера видела инспекторов недалеко от Аслыкуля. На деревенской дороге останавливали всех подряд. Одного похоже поймали, он долго с ними разбирался стоял», — прокомментировала Алия Дашкина.