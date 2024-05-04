В Башкирии мужчина хотел утопить свою возлюбленную в ванной

В Мелеузе местный участковый предотвратил возможное убийство. Накануне, ему на мобильный позвонила местная жительница и сообщила, что ее сожитель избил ее и стал набирать ванную, чтобы утопить женщину. Участковый сообщил о происшествии в дежурную часть и выехал на место с двумя коллегами, стажером полиции и патрульным. Когда он прошел в квартиру пострадавшей, то увидел на полу окровавленную женщину и агрессивного пьяного мужчину, который сразу же напал на него. Нападавший попытался повалить правоохранителя на пол, всячески обзывал его и угрожая убийством, но у него не получилось и участковый его задержал.