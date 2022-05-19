О предварительных итогах весеннего призыва 2022 рассказали в мэрии в ходе совещания межведомственной рабочей группы по организации призыва граждан на военную службу в столице Башкирии.

В башкирской столице 612 молодых людей призывного возраста находятся в розыске. Об этом сообщает администрация Уфы. Сообщается, что в рамках весеннего призыва в Башкирии в этом году на службу должны отправиться 6 183 человека. При этом отмечается, что на данный момент, по предварительным оценкам, процент выполнения плана призывного плана составляет порядка 22%. На медобследование направлены были 742 человека, при чём 286 из них не завершили обследование до конца. Напомним, в апреле этого года стало известно, что на военную службу планируют призвать порядка пяти тысяч молодых людей. Примечательно, что призывники этого года должны будут пройти тестирование на выявление опасного заболевания. Также ранее призывники пожаловались на жуткие условия в призывном пункте. По словам местного жителя, призывники вынуждены спать едва ли не на полу, а стоимость бутылки воды там превышает 300 рублей.

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