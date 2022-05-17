Экономист нашел несостыковку в перелете главы Башкирии в Узбекистан за 20 млн рублей

Всеволод Спивак сделал два предположения о том, почему даты, указанные на портале госзакупок, не сошлись с фактическими, об этом он сообщил в соцсетях.

Стоимость поездки в Узбекистан делегации из Башкирии — ни для кого не секрет. Еще в разгар майских праздников на портале госзакупок начальная цена перелета чиновников была заявлена в размере 19,9 миллиона рублей. Причем тогда же был известен и маршрут передвижения: из Уфы чиновники направлялись в небольшой город Нукус, затем в Самарканд, после в Ташкент и оттуда уже обратно в Уфу. Однако известного экономиста из Уфы Всеволода Спивака в данном перелете делегации Башкирии смутила несостыковка с датами. Спивак ссылается на данные с сайта госзакупок и пишет, что подведение итогов аукциона должно было состояться 18 мая, то есть завтра, однако в полет чиновники благополучно отправились еще 16 мая, то есть вчера. Несостыковку дат Спивак объяснил сразу несколькими предположениями. По предположению Спивака, власти планируют еще одну поездку в небольшой городок Нукус и выбирают того, что должным образом их туда транспортирует. Второе предположение оказалось «прозаичнее». Возможно, что аукцион просто формально закрывает уже достигнутые неформальные договоренности с перевозчиком. Удивительно в этом случае то, что исполнители не смогли даже расставить даты в логической последовательности. Чтобы все выглядело прилично сначала должна идти дата подведения итогов аукциона, а только потом перелет. Неужели и с этим не смогли справиться?Всеволод Спивак Между делом сообщил у себя в соцсетях Спивак и о том, что сам он приобретал билеты в Узбекистан, причем туда и обратно, за 32 тысячи рублей. Но это обычным рейсом, а не джетом, где в обязанности также входит обеспечение делегации питанием на борту в соответствии с классом обслуживания и обслуживание в VIP-залах. К слову, ранее стала известна модель и стоимость вертолета, находящегося в пользовании у главы региона Радия Хабирова. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.

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