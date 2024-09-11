«Автобус-убийца» пытался зажарить уфимцев

Posted 11 сентября, 15:16
Published 11 сентября, 15:16
Modified 11 сентября, 15:18
Updated 11 сентября, 15:18
Инцидент случился в среду, 11 сентября, во второй половине дня. Вблизи остановки «Хрусталь», на перекрёстке Ленина — Революционная задымился автобус, выполнявший рейс по «74-му» маршруту (Уфимский ДОК — Нижегородка).
Водитель, заметив дым, остановил транспортное средство и открыл двери. Пасссажиры автобуса поспешили покинуть автобус — в нём в этот момент ехало 32 человека. Очевидцы позвонили в «службу 112» и доложили обо всём спасателям. Прибывшие на место огнеборцы оперативно ликвидировали горение.
Ранее Mkset сообщал случившейся в одном из районов Башкирии жуткой аварии, которая обернулась пожаром.