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Posted 11 сентября, 15:16

Published 11 сентября, 15:16

Modified 11 сентября, 15:18

Updated 11 сентября, 15:18

«Автобус-убийца» пытался зажарить уфимцев

«Автобус-убийца» пытался зажарить уфимцев

11 сентября 2024, 15:16
Фото: МЧС РБ
В столице Башкирии посреди улицы загорелся пассажирский транспорт, сообщили в МЧС по Республике.

Инцидент случился в среду, 11 сентября, во второй половине дня. Вблизи остановки «Хрусталь», на перекрёстке Ленина — Революционная задымился автобус, выполнявший рейс по «74-му» маршруту (Уфимский ДОК — Нижегородка).

Водитель, заметив дым, остановил транспортное средство и открыл двери. Пасссажиры автобуса поспешили покинуть автобус — в нём в этот момент ехало 32 человека. Очевидцы позвонили в «службу 112» и доложили обо всём спасателям. Прибывшие на место огнеборцы оперативно ликвидировали горение.

ДТП кончилось пожаром в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал случившейся в одном из районов Башкирии жуткой аварии, которая обернулась пожаром.

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