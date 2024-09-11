«Автобус-убийца» пытался зажарить уфимцев

Водитель, заметив дым, остановил транспортное средство и открыл двери. Пасссажиры автобуса поспешили покинуть автобус — в нём в этот момент ехало 32 человека. Очевидцы позвонили в «службу 112» и доложили обо всём спасателям. Прибывшие на место огнеборцы оперативно ликвидировали горение.