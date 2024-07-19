В Уфе автобус загорелся на ходу

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
В Уфе автобус начал гореть во время движения. Инцидент случился на проспекте Октября, в районе Госцирка. На записи с городской камеры видно, как клубы дыма резко стали выходить из задней части транспортного средства, оставляя за собой густой след.
По кадрам очевидца можно заметить, что дым окутал целую аллею вдоль дороги. Мужчина на видео обозначает локацию, после чего начинает кашлять и спешит покинуть место происшествия.
Официальных сообщений от Госавтоинспекции об инциденте пока не было. Перевозил ли автобус пассажиров в момент возгорания — неизвестно.