Бензовоз вспыхнул на трассе в Башкирии

Как стало известно, загорание началось во время движения автомобиля — кабина бензовоза внезапно воспламенилась. Сразу после этого водитель принял решение сообщить о происшествии экстренным службам. Это своевременное сообщение сыграло ключевую роль в ликвидации пожара.