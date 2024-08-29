Бензовоз вспыхнул на трассе в Башкирии

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
По информации ведомства, на место происшествия оперативно прибыли 10 специалистов и 3 единицы техники.
Как стало известно, загорание началось во время движения автомобиля — кабина бензовоза внезапно воспламенилась. Сразу после этого водитель принял решение сообщить о происшествии экстренным службам. Это своевременное сообщение сыграло ключевую роль в ликвидации пожара.
Спасатели локализовали горение кабины и смогли предотвратить распространение огня на цистерну, которая содержала 8 тонн дизельного топлива. На месте происшествия не было зарегистрировано ни погибших, ни пострадавших.
Напомним, в этот же день, в Уфе произошло ЧП: автобус марки КАВЗ, находившийся без пассажиров, вспыхнул прямо во время движения.