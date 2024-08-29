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Бензовоз вспыхнул на трассе в Башкирии

Бензовоз вспыхнул на трассе в Башкирии

29 августа 2024, 07:13
Фото: МЧС России
В четверг, 29 августа, на въезде в село Акбердино Иглинского района произошло возгорание бензовоза, сообщает МЧС России.

По информации ведомства, на место происшествия оперативно прибыли 10 специалистов и 3 единицы техники.

Как стало известно, загорание началось во время движения автомобиля — кабина бензовоза внезапно воспламенилась. Сразу после этого водитель принял решение сообщить о происшествии экстренным службам. Это своевременное сообщение сыграло ключевую роль в ликвидации пожара.

Спасатели локализовали горение кабины и смогли предотвратить распространение огня на цистерну, которая содержала 8 тонн дизельного топлива. На месте происшествия не было зарегистрировано ни погибших, ни пострадавших.

Напомним, в этот же день, в Уфе произошло ЧП: автобус марки КАВЗ, находившийся без пассажиров, вспыхнул прямо во время движения.

В Уфе загорелся автобус
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