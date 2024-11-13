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Автобус

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Ноябрь
Школьный автобус разбился в Башкирии
13 ноября, 11:20
Уфимских чиновников пересадили на электрички
13 ноября, 07:29
Автобус с детьми съехал в кювет в Башкирии
11 ноября, 13:24
Четвёртый автобус угодил в снежную ловушку в Уфе
10 ноября, 13:09
Видео. Маршрутчик отчитал уфимского школьника за проездной
6 ноября, 16:09
Октябрь
Грузовик с зерном перевернулся в Башкирии
31 октября, 14:50
В Уфе трижды поднимут цены на проезд
31 октября, 07:55
Проезд в Уфе подорожает до ₽80
17 октября, 08:26
Уфимец озверел
10 октября, 06:38
В Уфе ввели QR-коды
10 октября, 02:00
В уфимском транспорте воруют
9 октября, 09:04
Сентябрь
В Уфе изменили маршрут социального автобуса
30 сентября, 13:51
Маршрутка разбилась под Уфой
28 сентября, 17:27
Спор за место в уфимском автобусе кончился резнёй
13 сентября, 12:01
Транспортный ад прогнозируют в Уфе
12 сентября, 08:14
«Автобус-убийца» пытался зажарить уфимцев
11 сентября, 15:16
В Уфе подорожает проезд
11 сентября, 14:32
Уфимские водители идут на крайние меры
9 сентября, 14:18
Видео. Короля маршруток наказали в Уфе
6 сентября, 06:38
Уфимская мать-садистка избила ребёнка на 1 сентября
5 сентября, 13:37

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