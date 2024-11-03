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Пожар

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3 ноября
Труп юноши нашли на стройке в Уфе
3 ноября, 10:07
Ребёнок сгорел на глазах у отца в Башкортостане
3 ноября, 09:17
2 ноября
В Башкирии многодетная семья лишилась дома — есть жертвы
2 ноября, 09:41
1 ноября
Жителей Башкирии эвакуировали спасатели
1 ноября, 17:16
Самогон довел до больницы жителя Башкирии
1 ноября, 16:31
31 октября
Аквапарк загорелся в Башкирии
31 октября, 09:06
Мужчина сгорел в Уфе
31 октября, 07:17
30 октября
Бьёт — значит любит: женщина умоляет выпустить из тюрьмы мужа-тирана в Башкирии
30 октября, 15:10
Видео. Сонный завтрак переполошил Уфу
30 октября, 08:29
Видео. В Башкирии полицейский спас семью из огненного пекла
30 октября, 06:36
28 октября
Иномарка-убийца пыталась сжечь уфимца
28 октября, 14:46
27 октября
Женщина выползла из пожара в Башкирии
27 октября, 15:05
26 октября
Сварщик спалил машину в закрытом городе Башкирии
26 октября, 07:30
25 октября
Многодетная семья стала бездомной в Башкирии
25 октября, 17:42
На огне вкуснее: в Уфе сгорела нелегальная пекарня
25 октября, 07:50
24 октября
Башкортостанец чуть не сгорел в иномарке
24 октября, 15:54
23 октября
Горящий «Логан» парализовал Дёму
23 октября, 14:12
21 октября
Сегодня в Уфе: разнос чиновникам, нищета и новый налог
21 октября, 19:32
Число пострадавших при ЧП в Уфе растёт
21 октября, 18:08
Раритетное авто сгорело на ходу в Башкирии
21 октября, 17:17

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