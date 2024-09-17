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Posted 17 сентября, 11:58

Published 17 сентября, 11:58

Modified 17 сентября, 12:53

Updated 17 сентября, 12:53

Пилот объявил тревогу над Уфой

Пилот объявил тревогу над Уфой

17 сентября 2024, 11:58
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
При посадке самолета из-за проблем с шасси борту пришлось долго кружить над аэропортом, сообщает во вторник, 17 сентября, телеграмм-канал «Aviaincident».

В воздухе над Уфой экипаж самолета Boeing 737-400 рейса UTA186 из Нового Уренгоя обнаружил проблему с выпуском левой стойки шасси. Инцидент произошел днем в понедельник, 16 сентября, когда самолет готовился к посадке в аэропорту Уфа.

Согласно информации, в 16:38 (мск) экипаж доложил о том, что сигнализация о выпуске левой стойки шасси не загорелась. В связи с этим пилоты приняли решение уйти на второй круг. Несмотря на возникшую ситуацию, статус «Бедствия» и «Срочности» не был объявлен.

В 16:54 (мск) после тщательной оценки ситуации команда приняла решение о посадке в аэропорту «Уфа». Всего через минуту, в 16:55 (мск), был объявлен сигнал «Тревога».

Как известно, посадка прошла благополучно — в 17:05 (мск) самолет приземлился на аэродроме Уфа и самостоятельно зарулил на стоянку.

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