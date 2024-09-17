Пилот объявил тревогу над Уфой

Согласно информации, в 16:38 (мск) экипаж доложил о том, что сигнализация о выпуске левой стойки шасси не загорелась. В связи с этим пилоты приняли решение уйти на второй круг. Несмотря на возникшую ситуацию, статус «Бедствия» и «Срочности» не был объявлен.