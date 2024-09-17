«Золотая ручка» Уфы села на пять лет

Скоро после этого Карина была задержана, и против нее было возбуждено уголовное дело по статье 160 часть 4 УК РФ «Присвоение и растрата». Во время следствия и судебного разбирательства она призналась в содеянном и выразила раскаяние, но отметила, что действовала под давлением своего знакомого и не осознавала всей серьезности своих поступков.