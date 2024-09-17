«Золотая ручка» Уфы села на пять лет

Posted 17 сентября, 12:24
Published 17 сентября, 12:24
Modified 17 сентября, 12:52
Updated 17 сентября, 12:52
Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре оставил в силе приговор экс-сотруднице «Ювелирцентра» Карины Макаровой, признанной виновной в присвоении драгоценностей на колоссальную сумму — 12 миллионов рублей.
Все началось в октябре 2022 года, когда 24-летняя Карина устроилась на работу продавцом-консультантом в ювелирный салон «Ювелирцентр», расположенный в торговом центре «Мега» в Уфе. Однако всего через месяц после начала работы она решила пойти по кривой дорожке. Под влиянием знакомого она украла около 1,5 тысячи изделий и передала их курьеру в Челябинской области.
Скоро после этого Карина была задержана, и против нее было возбуждено уголовное дело по статье 160 часть 4 УК РФ «Присвоение и растрата». Во время следствия и судебного разбирательства она призналась в содеянном и выразила раскаяние, но отметила, что действовала под давлением своего знакомого и не осознавала всей серьезности своих поступков.
Судебные органы не смягчили наказание для Макаровой. Она будет отбывать пятилетний срок лишения свободы.