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Posted 17 сентября, 12:24

Published 17 сентября, 12:24

Modified 17 сентября, 12:52

Updated 17 сентября, 12:52

«Золотая ручка» Уфы села на пять лет

«Золотая ручка» Уфы села на пять лет

17 сентября 2024, 12:24
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Суд подтвердил приговор для 24-летней Карины Макаровой, которая ограбила ювелирный салон в Уфе, сообщают во вторник, 17 сентября, инсайдерские телеграм-каналы.

Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре оставил в силе приговор экс-сотруднице «Ювелирцентра» Карины Макаровой, признанной виновной в присвоении драгоценностей на колоссальную сумму — 12 миллионов рублей.

Все началось в октябре 2022 года, когда 24-летняя Карина устроилась на работу продавцом-консультантом в ювелирный салон «Ювелирцентр», расположенный в торговом центре «Мега» в Уфе. Однако всего через месяц после начала работы она решила пойти по кривой дорожке. Под влиянием знакомого она украла около 1,5 тысячи изделий и передала их курьеру в Челябинской области.

Скоро после этого Карина была задержана, и против нее было возбуждено уголовное дело по статье 160 часть 4 УК РФ «Присвоение и растрата». Во время следствия и судебного разбирательства она призналась в содеянном и выразила раскаяние, но отметила, что действовала под давлением своего знакомого и не осознавала всей серьезности своих поступков.

Судебные органы не смягчили наказание для Макаровой. Она будет отбывать пятилетний срок лишения свободы.

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