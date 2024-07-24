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Автобус с людьми сгорел в Башкирии

Автобус с людьми сгорел в Башкирии

24 июля 2024, 12:31
Фото: Пресс-служба администрации Стерлитамака
Общественный транспорт вспыхнул по пути на рынок в Стерлитамаке в среду, 24 июля, сообщает пресс-служба городской администрации.

На улице Мира возле остановки «Колхозный рынок» у торгового центра в городе Стерлитамак в Республике Башкортостан днем в среду, 24 июля, произошло возгорание автобуса «ПАЗ Вектор». Общественный транспорт ехал по маршруту №35. Автобус, в котором на момент возникновения огня были водитель и пассажиры, выгорел до основания. То, что осталось от общественного транспорта, можно увидеть на фото выше и ниже.

— На место пожара незамедлительно выехали экстренные службы. В огне никто не пострадал. Огонь уже локализован. Соответствующие службы проводят работы по установлению причины возгорания, — сообщает пресс-служба администрации Стерлитамака.

Прокуратура Башкирии уже начала проверку по факту происшествия, сообщает пресс-служба ведомства. Исполняющий обязанности прокурора Стерлитамака Евгений Горбунов и его коллеги, в том числе, проверят соблюдение перевозчиком правил безопасности перевозки.

Фото: Прокуратура Башкирии
Видео: Пресс-служба администрации Стерлитамака
«Сгоревшие» в Башкирии туристы дадут показания
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Напомним, в начале июля в Башкирии выгорел дотла междугородний автобус с туристами. На момент возгорания в салоне находились водитель и 41 пассажир, в том числе — четверо детей. Никто из них не пострадал. Туристам пришлось ждать подменный транспорт в соседнем селе.

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