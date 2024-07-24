Автобус с людьми сгорел в Башкирии

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
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На улице Мира возле остановки «Колхозный рынок» у торгового центра в городе Стерлитамак в Республике Башкортостан днем в среду, 24 июля, произошло возгорание автобуса «ПАЗ Вектор». Общественный транспорт ехал по маршруту №35. Автобус, в котором на момент возникновения огня были водитель и пассажиры, выгорел до основания. То, что осталось от общественного транспорта, можно увидеть на фото выше и ниже.
— На место пожара незамедлительно выехали экстренные службы. В огне никто не пострадал. Огонь уже локализован. Соответствующие службы проводят работы по установлению причины возгорания, — сообщает пресс-служба администрации Стерлитамака.
Прокуратура Башкирии уже начала проверку по факту происшествия, сообщает пресс-служба ведомства. Исполняющий обязанности прокурора Стерлитамака Евгений Горбунов и его коллеги, в том числе, проверят соблюдение перевозчиком правил безопасности перевозки.
Напомним, в начале июля в Башкирии выгорел дотла междугородний автобус с туристами. На момент возгорания в салоне находились водитель и 41 пассажир, в том числе — четверо детей. Никто из них не пострадал. Туристам пришлось ждать подменный транспорт в соседнем селе.