Автобус с людьми сгорел в Башкирии

На улице Мира возле остановки «Колхозный рынок» у торгового центра в городе Стерлитамак в Республике Башкортостан днем в среду, 24 июля, произошло возгорание автобуса «ПАЗ Вектор». Общественный транспорт ехал по маршруту №35. Автобус, в котором на момент возникновения огня были водитель и пассажиры, выгорел до основания. То, что осталось от общественного транспорта, можно увидеть на фото выше и ниже.