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Дороги

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3 ноября
«Патриот» влетел в «Оку» — есть жертвы
3 ноября, 15:18
Катастрофа на железной дороге под Уфой — что известно к этому часу
3 ноября, 07:17
Дороги в Башкирии встали
3 ноября, 05:50
2 ноября
В Башкирии на трассах установят инновационные разделители
2 ноября, 16:11
Штормовая погода накроет Башкирию
2 ноября, 12:04
Видео. Башкирия утопает в снегу
2 ноября, 09:11
Дорогу в Башкирии закрыли из-за непогоды
2 ноября, 04:42
1 ноября
Для Шакши спарили автобусы и электрички в Уфе
1 ноября, 13:24
Башкирию завалило снегом
1 ноября, 10:00
Открытие дороги в Уфе перенесли на год
1 ноября, 08:42
31 октября
Грузовик с зерном перевернулся в Башкирии
31 октября, 14:50
В Башкирии начали борьбу с зимой
31 октября, 12:39
«Царём горы» из Уфы оказалась женщина
31 октября, 09:44
Видео. В Уфе выпал первый снег
31 октября, 06:34
30 октября
Уфимцев просят оценить светофоры
30 октября, 16:05
Видео. Уфимка бросила бутылку в пассажирский автобус
30 октября, 13:54
Гонки на трассе привели к смерти в Башкирии
30 октября, 08:57
Фуры встали в Башкирии из-за снега
30 октября, 07:34
Уфимец превратил вокзал в криминальную кормушку
30 октября, 07:17
29 октября
У уфимцев перехватывает дыхание от шакшинских электричек
29 октября, 14:28

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