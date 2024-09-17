Вдоль и поперек больная уфимка родила здоровую девочку

В Акушерское отделение патологии беременности РКБ им. Г. Г. Куватова поступила женщина с инвалидностью второй группы на 29-й неделе беременности. У нее была серьезная экстрагенитальная патология — наследственное заболевание, связанное с мутацией гена, которое привело к проблемам с дыханием и другим осложнениям, включая диабет 2 типа и остеопороз.