Вдоль и поперек больная уфимка родила здоровую девочку

Posted 17 сентября, 12:51
Published 17 сентября, 12:51
Modified 17 сентября, 13:05
Updated 17 сентября, 13:05
В Акушерское отделение патологии беременности РКБ им. Г. Г. Куватова поступила женщина с инвалидностью второй группы на 29-й неделе беременности. У нее была серьезная экстрагенитальная патология — наследственное заболевание, связанное с мутацией гена, которое привело к проблемам с дыханием и другим осложнениям, включая диабет 2 типа и остеопороз.
Эта пациентка страдала от болезни с рождения и впервые готовилась стать мамой. В условиях сложной медицинской ситуации врачи-генетики, пульмонологи, эндокринологи, неврологи и гастроэнтерологи объединили свои усилия для того, чтобы поддержать беременность. Благодаря их совместной работе удалось продлить срок до 36 недель.
На этом этапе женщине был установлен диагноз муковисцидоз с тяжелым течением, а также легочная гипертензия, хронический панкреатит и цирроз печени. Врачи неоднократно проводили телемедицинские консультации с ведущими специалистами из Национальных медицинских исследовательских центров России, включая Московский областной НИИ акушерства и гинекологии.
В результате всех усилий женщина была своевременно транспортирована в Москву, где она успешно родила здоровую девочку. После возвращения в Уфу новоиспеченная мама продолжает наблюдение в амбулаторных условиях по месту жительства.