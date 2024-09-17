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Posted 17 сентября, 12:51

Published 17 сентября, 12:51

Modified 17 сентября, 13:05

Updated 17 сентября, 13:05

Вдоль и поперек больная уфимка родила здоровую девочку

Вдоль и поперек больная уфимка родила здоровую девочку

17 сентября 2024, 12:51
Фото: 1MI
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Башкирия
Врачи РКБ им. Г. Г. Куватова помогли беременной женщине с тяжелой экстрагенитальной патологией стать мамой, сообщает во вторник, 17 сентября, главный врач учреждения здравоохранения Мурад Авзалов.

В Акушерское отделение патологии беременности РКБ им. Г. Г. Куватова поступила женщина с инвалидностью второй группы на 29-й неделе беременности. У нее была серьезная экстрагенитальная патология — наследственное заболевание, связанное с мутацией гена, которое привело к проблемам с дыханием и другим осложнениям, включая диабет 2 типа и остеопороз.

Эта пациентка страдала от болезни с рождения и впервые готовилась стать мамой. В условиях сложной медицинской ситуации врачи-генетики, пульмонологи, эндокринологи, неврологи и гастроэнтерологи объединили свои усилия для того, чтобы поддержать беременность. Благодаря их совместной работе удалось продлить срок до 36 недель.

На этом этапе женщине был установлен диагноз муковисцидоз с тяжелым течением, а также легочная гипертензия, хронический панкреатит и цирроз печени. Врачи неоднократно проводили телемедицинские консультации с ведущими специалистами из Национальных медицинских исследовательских центров России, включая Московский областной НИИ акушерства и гинекологии.

В результате всех усилий женщина была своевременно транспортирована в Москву, где она успешно родила здоровую девочку. После возвращения в Уфу новоиспеченная мама продолжает наблюдение в амбулаторных условиях по месту жительства.

Уфимка родила 13 детей
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