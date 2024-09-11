ДТП кончилось пожаром в Башкирии

По предварительным данным, на улице столкнулись два легковых автомобиля — ВАЗ 2110 и Renault Kaptur. Удар был достаточно сильным, что привело к возгоранию одного из автомобилей. Огонь быстро распространялся, что привело к полному уничтожению машины. Спасатели прибыли на место происшествия, чтобы ликвидировать огонь и предотвратить дальнейшие последствия.