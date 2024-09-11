ДТП кончилось пожаром в Башкирии

Posted 11 сентября, 06:20
Published 11 сентября, 06:20
Modified 11 сентября, 06:22
Updated 11 сентября, 06:22
По предварительным данным, на улице столкнулись два легковых автомобиля — ВАЗ 2110 и Renault Kaptur. Удар был достаточно сильным, что привело к возгоранию одного из автомобилей. Огонь быстро распространялся, что привело к полному уничтожению машины. Спасатели прибыли на место происшествия, чтобы ликвидировать огонь и предотвратить дальнейшие последствия.
Как известно, в результате ДТП пострадал водитель ВАЗа — молодой человек 2002 года рождения. Его состояние сейчас уточняется.
— Сделали все возможное для оказания первой помощи до прибытия медиков, — комментируют в ведомстве.
На данный момент специалисты продолжают выяснять причины и обстоятельства этого инцидента.