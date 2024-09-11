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Posted 11 сентября, 06:20

Published 11 сентября, 06:20

Modified 11 сентября, 06:22

Updated 11 сентября, 06:22

ДТП кончилось пожаром в Башкирии

ДТП кончилось пожаром в Башкирии

11 сентября 2024, 06:20
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Сюжет
Башкирия
В деревне Покровка Абзелиловского района столкнулись два легковых автомобиля, сообщает в среду, 11 сентября, Госкомитет РБ по ЧС.

По предварительным данным, на улице столкнулись два легковых автомобиля — ВАЗ 2110 и Renault Kaptur. Удар был достаточно сильным, что привело к возгоранию одного из автомобилей. Огонь быстро распространялся, что привело к полному уничтожению машины. Спасатели прибыли на место происшествия, чтобы ликвидировать огонь и предотвратить дальнейшие последствия.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС.

Как известно, в результате ДТП пострадал водитель ВАЗа — молодой человек 2002 года рождения. Его состояние сейчас уточняется.

— Сделали все возможное для оказания первой помощи до прибытия медиков, — комментируют в ведомстве.

На данный момент специалисты продолжают выяснять причины и обстоятельства этого инцидента.

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