Posted 17 сентября, 13:13
Published 17 сентября, 13:13
Modified 17 сентября, 13:18
Updated 17 сентября, 13:18
Семен Елистратов, олимпийский чемпион в шорт-треке, готовится к новому спортивному сезону и откроет его на этапе Кубка России в родной Уфе.
На вопрос о том, как его организм реагирует на возраст, Семен с юмором ответил: «Теперь я уже не могу гвозди есть, а на следующий день идти на тренировку». Он отметил, что теперь относится к своему питанию и режиму гораздо более серьезно. Несмотря на 34 года, чемпион чувствует себя отлично и уверен, что профессиональный спорт позволяет добиваться успеха даже в зрелом возрасте.
Елистратов также рассказал о своих впечатлениях от Олимпиады в Париже. Он с волнением следил за выступлениями российских спортсменов и переживал за тех, кто не смог завоевать медали.
— Ужасно переживал за Коровашкова и Петрова, когда они стали четвертыми, — признался он.
Спортсмен активно следит за событиями в мире шорт-трека, несмотря на отсутствие международных соревнований для российских атлетов.
Что касается предстоящего совета ISU, Елистратов выразил надежду на возможность вернуться к международным стартам: «Я соскучился по соревнованиям. Хотелось бы выступить на международной арене».
Семен также затронул тему выступления под нейтральным флагом: «Это тяжелая тема. Есть много факторов, которые могут повлиять на решение».
Напомним, В Уфе стартует этап Кубка России по шорт-треку. С 20 по 22 сентября в столице Башкортостана состоятся первые этапы кубковых соревнований нового сезона. Первый этап Кубка России по шорт-треку среди мужчин и женщин старше 20 лет включает в себя следующие дисциплины: мужчины и женщины на дистанциях 500 м, 1000 м, 1500 м, а также эстафеты на 3000 м и 5000 м, включая смешанную эстафету на 2000 м.
Кроме того, в рамках Всероссийских спортивных соревнований пройдет «Кубок Семена Елистратова» для юниоров и юниорок возрастом 18-19 лет. В программе — соревнования на дистанциях 500 м, 1000 м, 1500 м и смешанная эстафета на 3000 м.