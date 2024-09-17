mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября, 13:13

Published 17 сентября, 13:13

Modified 17 сентября, 13:18

Updated 17 сентября, 13:18

Уфимский чемпион рассказал про Париж'2024

«Теперь я уже не могу гвозди есть, а на следующий день идти на тренировку»

17 сентября 2024, 13:13
Фото: Матч ТВ

Уфимский чемпион рассказал про Париж'2024

Сюжет
Башкирия
Олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов рассказал о своих ожиданиях от предстоящего сезона и возможном возвращении на международные соревнования, сообщает в понедельник Матч ТВ.

Семен Елистратов, олимпийский чемпион в шорт-треке, готовится к новому спортивному сезону и откроет его на этапе Кубка России в родной Уфе.

На вопрос о том, как его организм реагирует на возраст, Семен с юмором ответил: «Теперь я уже не могу гвозди есть, а на следующий день идти на тренировку». Он отметил, что теперь относится к своему питанию и режиму гораздо более серьезно. Несмотря на 34 года, чемпион чувствует себя отлично и уверен, что профессиональный спорт позволяет добиваться успеха даже в зрелом возрасте.

Елистратов также рассказал о своих впечатлениях от Олимпиады в Париже. Он с волнением следил за выступлениями российских спортсменов и переживал за тех, кто не смог завоевать медали.

— Ужасно переживал за Коровашкова и Петрова, когда они стали четвертыми, — признался он.

Спортсмен активно следит за событиями в мире шорт-трека, несмотря на отсутствие международных соревнований для российских атлетов.

Что касается предстоящего совета ISU, Елистратов выразил надежду на возможность вернуться к международным стартам: «Я соскучился по соревнованиям. Хотелось бы выступить на международной арене».

Семен также затронул тему выступления под нейтральным флагом: «Это тяжелая тема. Есть много факторов, которые могут повлиять на решение».

Напомним, В Уфе стартует этап Кубка России по шорт-треку. С 20 по 22 сентября в столице Башкортостана состоятся первые этапы кубковых соревнований нового сезона. Первый этап Кубка России по шорт-треку среди мужчин и женщин старше 20 лет включает в себя следующие дисциплины: мужчины и женщины на дистанциях 500 м, 1000 м, 1500 м, а также эстафеты на 3000 м и 5000 м, включая смешанную эстафету на 2000 м.

Кроме того, в рамках Всероссийских спортивных соревнований пройдет «Кубок Семена Елистратова» для юниоров и юниорок возрастом 18-19 лет. В программе — соревнования на дистанциях 500 м, 1000 м, 1500 м и смешанная эстафета на 3000 м.

Парижских чемпионов встретили в Уфе
Узнать подробнее
Читайте также:
Подозрительную сметану нашли в УфеКак выжить с ипотекой?ЧП на авиазаводе в Уфе заинтересовало следствие
#Анжелика Барабаш#Общество#Спорт#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Спортсмены#Питание#Шорт-трек#Кубок России#Олимпиада#Эстафета#Возраст#Париж#Семен Елистратов#Олимпийский чемпион#Международные соревнования#Нейтральный флаг#ISU
Подпишитесь
Популярное