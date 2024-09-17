На вопрос о том, как его организм реагирует на возраст, Семен с юмором ответил: «Теперь я уже не могу гвозди есть, а на следующий день идти на тренировку». Он отметил, что теперь относится к своему питанию и режиму гораздо более серьезно. Несмотря на 34 года, чемпион чувствует себя отлично и уверен, что профессиональный спорт позволяет добиваться успеха даже в зрелом возрасте.