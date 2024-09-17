Подозрительную сметану нашли в Уфе

Одним из самых ярких примеров стал случай с ООО «ТМК». Как известно, 8 сентября, уполномоченное лицо компании оформило транзакцию на «Сметану весовую/полуфабрикат» с массовой долей жира 15% в объеме 500 кг. Однако в качестве сырья использовалось молоко с жирностью всего 3,2%. Это значит, что объем готовой продукции фактически превышал объем сырья почти в четыре раза. В результате этого инцидента регистрация компании «ТМК» в системе «ВетИС Паспорт» была приостановлена на 30 дней.