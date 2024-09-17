Подозрительную сметану нашли в Уфе

Posted 17 сентября, 11:25
Published 17 сентября, 11:25
Modified 17 сентября, 12:54
Updated 17 сентября, 12:54
В ходе еженедельного мониторинга ФГИС «Меркурий» с 1 по 15 сентября 2024 года были зафиксированы случаи, которые ставят под сомнение качество и безопасность продуктов на местном рынке.
Одним из самых ярких примеров стал случай с ООО «ТМК». Как известно, 8 сентября, уполномоченное лицо компании оформило транзакцию на «Сметану весовую/полуфабрикат» с массовой долей жира 15% в объеме 500 кг. Однако в качестве сырья использовалось молоко с жирностью всего 3,2%. Это значит, что объем готовой продукции фактически превышал объем сырья почти в четыре раза. В результате этого инцидента регистрация компании «ТМК» в системе «ВетИС Паспорт» была приостановлена на 30 дней.
Но это не единственное нарушение, зафиксированное Россельхознадзором. Например, 4 сентября, уполномоченные лица СППК «АСЯН» и ИП Загитова А.Р. также оформляли транзакции на мясную продукцию без необходимых прав на оформление ветеринарных сопроводительных документов (ВСД).
В связи с выявленными нарушениями Управление Россельхознадзора объявило три предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.