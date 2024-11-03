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Авария

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3 ноября
«Патриот» влетел в «Оку» — есть жертвы
3 ноября, 15:18
Катастрофа на железной дороге под Уфой — что известно к этому часу
3 ноября, 07:17
2 ноября
Пассажирский автобус перевернулся в Башкирии
2 ноября, 05:01
1 ноября
Уфу без объявления отключают от отопления
1 ноября, 15:54
31 октября
Грузовик с зерном перевернулся в Башкирии
31 октября, 14:50
В Уфе отключают отопление
31 октября, 08:34
30 октября
Коммунальная авария произошла в Уфе
30 октября, 08:24
29 октября
Такси разбилось в Уфе — есть жертвы
29 октября, 11:53
Уфимцев просят переобуться
29 октября, 10:11
Видео. В Башкирии халатность инженера обернулась трагедией
29 октября, 07:10
Видео. Жуткая авария в Башкирии — есть жертвы
29 октября, 06:34
28 октября
В ДТП с газовщиками погибли трое человек в Башкирии
28 октября, 16:52
Иномарка-убийца пыталась сжечь уфимца
28 октября, 14:46
26 октября
Водитель «ВАЗа» погиб страшной смертью в Башкирии
26 октября, 07:40
Чувствительный контент (18+). Кроссовер переехал пенсионерку в Башкирии
26 октября, 04:38
25 октября
Грузовик протаранил автобус с уфимцами
25 октября, 13:40
24 октября
Башкортостанец чуть не сгорел в иномарке
24 октября, 15:54
«Семерка» устроила жесткую аварию в Уфе
24 октября, 11:01
Водитель сбежал с места ДТП с детьми в Башкирии
24 октября, 10:33
Водитель покалечил женщину и детей в Башкирии
24 октября, 05:42

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