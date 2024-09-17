Интимная проблема вызвала скандал в башкирской школе

Posted 17 сентября, 10:54
Published 17 сентября, 10:54
Modified 17 сентября, 11:06
Updated 17 сентября, 11:06
В социальных сетях возникла бурная дискуссия после того, как одна из мам выразила недовольство условиями обучения в Полилингвальной многопрофильной школе № 23 в Стерлитамаке в Башкирии. Женщина опубликовала пост, в котором рассказала о том, что уроки теперь длятся по 40 минут, а перемены сократились до всего лишь 5 минут. Это время оказывается недостаточным для того, чтобы ученики успели сходить в туалет.
— Мой ребенок пришел домой в слезах с жалобой на то, что он не успел сходить в туалет на перемене, — написала она.
В отзывах на школу другие ученики и их родители поддержали ее недовольство. Один из учеников рассказал о том, что якобы туалеты школы представляют собой настоящую полосу препятствий: «На входе ты должен пройти через облако вони от мочи, а на полу красуется огромное пятно». Другие добавили, что камеры установлены в туалетах, но замков на дверях нет.
Несмотря на критику, некоторые пользователи отметили положительные стороны школы.
— Сама школа новая и красивая. Учимся только первый год, — написал один из комментаторов.
В обсуждении интимной проблемы мальчика вскрылся и ее источник. На время ремонта соседнего учреждения образования ее учеников перевели на уроки в здание школы №23 в Стерлитамаке. Из-за этого дети вынуждены учиться посменно. Участники обсуждения указывают, что автор поста не первый раз высказывает свои претензии по организации образовательного процесса. Якобы, после первой претензии мамочки время уроков сдвинулось на час позже, и теперь дети приходят из школы в девятом часу вечера.
Mkset запросил комментарий насчет длительности перемен в школе у руководства образовательного учреждения, но оперативно ведомство свою позицию представить не смогло.
На фоне этих обсуждений глава Республики Радий Хабиров отметил важность развития полилингвальных школ в Башкортостане и сообщил о новых открытиях учебных заведений. По его словам, такие школы помогают детям изучать несколько языков и обеспечивают качественное образование. В планах — дальнейшее расширение сети полилингвальных классов по всей Республике.