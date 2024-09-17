Интимная проблема вызвала скандал в башкирской школе



В обсуждении интимной проблемы мальчика вскрылся и ее источник. На время ремонта соседнего учреждения образования ее учеников перевели на уроки в здание школы №23 в Стерлитамаке. Из-за этого дети вынуждены учиться посменно. Участники обсуждения указывают, что автор поста не первый раз высказывает свои претензии по организации образовательного процесса. Якобы, после первой претензии мамочки время уроков сдвинулось на час позже, и теперь дети приходят из школы в девятом часу вечера.



Mkset запросил комментарий насчет длительности перемен в школе у руководства образовательного учреждения, но оперативно ведомство свою позицию представить не смогло.