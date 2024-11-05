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Спасатели

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Ноябрь
Отца погибшего ребенка вертолётом доставили в Уфу
5 ноября, 10:38
Огонь охватил почти 1000 квадратных метров в Башкирии
4 ноября, 07:59
Рыбаков просят не пить в Башкирии
4 ноября, 06:18
Ребёнок сгорел на глазах у отца в Башкортостане
3 ноября, 09:17
Октябрь
Видео. Сонный завтрак переполошил Уфу
30 октября, 08:29
Иномарка-убийца пыталась сжечь уфимца
28 октября, 14:46
В Уфе частично обрушился жилой дом — подробности инцидента
28 октября, 11:52
Башкирию призывают эвакуироваться
28 октября, 11:08
Милота дня: уфимские спасатели вернули пушистых хулиганов домой
28 октября, 08:03
В Уфе чуть не взорвался газ
27 октября, 07:23
Уфимка выпала из многоэтажки
26 октября, 09:15
Особым уфимцам раздали противогазы
25 октября, 18:00
Многодетная семья стала бездомной в Башкирии
25 октября, 17:42
На огне вкуснее: в Уфе сгорела нелегальная пекарня
25 октября, 07:50
Горящий «Логан» парализовал Дёму
23 октября, 14:12
Плачущий котёнок переполошил Уфу
23 октября, 09:10
Автобус с рабочими разбился под Уфой
22 октября, 16:59
Игравшую в прятки малышку нашли спасатели
22 октября, 07:15
Число пострадавших при ЧП в Уфе растёт
21 октября, 18:08
Раритетное авто сгорело на ходу в Башкирии
21 октября, 17:17

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