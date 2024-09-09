Бригаду «Скорой помощи» избили гости кафе в Уфе

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
По версии следствия, конфликт между двумя компаниями молодых людей возник в сентябре 2023 года возле кафе «Тет-а-тет» в Уфе. Пятеро медиков заметили ссору и решили вмешаться, чтобы помочь пострадавшим, но их ждал неприятный сюрприз.
Неизвестные мужчины вместо благодарности проявили агрессию и без видимой причины напали на врачей. Двое из них получили побои, а одному «удалось» заполучить перелом ноги. Но это еще не все: один из нападавших решил расширить свои «заслуги» и начал наносить удары по автомобилю скорой помощи, повредив стекло двери.
По результатам расследования прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении трех мужчин. Их обвиняют в хулиганстве и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Также им предъявлены обвинения за уничтожение или повреждение имущества.
Теперь дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.