Бригаду «Скорой помощи» избили гости кафе в Уфе

Неизвестные мужчины вместо благодарности проявили агрессию и без видимой причины напали на врачей. Двое из них получили побои, а одному «удалось» заполучить перелом ноги. Но это еще не все: один из нападавших решил расширить свои «заслуги» и начал наносить удары по автомобилю скорой помощи, повредив стекло двери.