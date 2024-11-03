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Расследование

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Ноябрь
Труп юноши нашли на стройке в Уфе
3 ноября, 10:07
В Башкирии многодетная семья лишилась дома — есть жертвы
2 ноября, 09:41
Октябрь
Уфимец покупал нюдсы у малолетней падчерицы
31 октября, 14:08
Труп мужчины нашли в общежитии в Башкирии
31 октября, 09:08
Аквапарк загорелся в Башкирии
31 октября, 09:06
Скандал в Курултае: депутаты не знают гимн и стесняются
30 октября, 07:56
Такси разбилось в Уфе — есть жертвы
29 октября, 11:53
В Уфе незаконно перестроили исторический дом
29 октября, 11:33
Видео. Грабитель напал на 91-летнюю уфимку
29 октября, 09:47
Уфимка открыла домашнее казино
29 октября, 09:05
Мужчину убил ремонт в Башкирии
28 октября, 09:37
Женщина выползла из пожара в Башкирии
27 октября, 15:05
Видео. Убийство таксистки в Челябинской области и бунт против цыган — подробности инцидента
25 октября, 04:40
Мужчина задохнулся в навозе в Башкирии
22 октября, 07:03
Уфимский самолет подвергся нападению хулиганов
21 октября, 05:11
Машина всмятку — водитель в шоке
16 октября, 06:53
Уфимский чиновник купил свой же завод за бюджетные деньги
15 октября, 06:55
Видео. Уфимец влетел в бетон и погиб
15 октября, 06:34
Квадроцикл разбился под Уфой
14 октября, 07:14
«Ларгус» перевернулся на пустом месте — есть жертвы
11 октября, 10:32

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