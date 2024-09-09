Бегун и биатлонист пропали в Уфе

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
В первый день поисков внимание спасателей было сосредоточено на берегах реки Уфы. Молодой мужчина, прогуливаясь по живописным лесам в районе Набережной, неожиданно потерялся. Спасательные службы МБУ УГЗ Уфы развернули масштабную операцию — от мкр. Тужиловка до Новоженова были обследованы лесополосы и прибрежные зоны.
Однако, как оказалось, наш герой оказался достаточно смекалистым и спустя некоторое время сам вышел на берег с улыбкой на лице.
Тем временем на улице Комарова в Уфе развивались события не менее захватывающие. 35-летний мужчина решил провести время на биатлонном комплексе, однако его прогулка затянулась слишком долго. Без телефона и возможности связаться с близкими, он пропал без вести. Местные жители начали беспокоиться, а спасатели принялись за поиски.
Спустя время мужчина самостоятельно вернулся домой — к счастью, он также не нуждался в медпомощи.