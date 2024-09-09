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Бегун и биатлонист пропали в Уфе

Бегун и биатлонист пропали в Уфе

9 сентября 2024, 07:36
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
За прошедшие сутки в регионе произошло два загадочных случая исчезновения людей, сообщает в понедельник, 9 сентября, Госкомитет РБ по ЧС.

В первый день поисков внимание спасателей было сосредоточено на берегах реки Уфы. Молодой мужчина, прогуливаясь по живописным лесам в районе Набережной, неожиданно потерялся. Спасательные службы МБУ УГЗ Уфы развернули масштабную операцию — от мкр. Тужиловка до Новоженова были обследованы лесополосы и прибрежные зоны.

Однако, как оказалось, наш герой оказался достаточно смекалистым и спустя некоторое время сам вышел на берег с улыбкой на лице.

Тем временем на улице Комарова в Уфе развивались события не менее захватывающие. 35-летний мужчина решил провести время на биатлонном комплексе, однако его прогулка затянулась слишком долго. Без телефона и возможности связаться с близкими, он пропал без вести. Местные жители начали беспокоиться, а спасатели принялись за поиски.

Спустя время мужчина самостоятельно вернулся домой — к счастью, он также не нуждался в медпомощи.

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