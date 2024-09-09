Бегун и биатлонист пропали в Уфе

Тем временем на улице Комарова в Уфе развивались события не менее захватывающие. 35-летний мужчина решил провести время на биатлонном комплексе, однако его прогулка затянулась слишком долго. Без телефона и возможности связаться с близкими, он пропал без вести. Местные жители начали беспокоиться, а спасатели принялись за поиски.