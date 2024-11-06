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Скорая помощь

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Ноябрь
Водитель «Пежо» погиб в Башкирии
6 ноября, 18:07
Уфимца избили из-за грязного автомобиля
6 ноября, 06:53
Октябрь
Водитель покалечил женщину и детей в Башкирии
24 октября, 05:42
Видео. Таинственного пешехода сбили в Уфе
22 октября, 05:54
Медики вытащили с того света жительницу Башкирии
18 октября, 11:46
Что Хабиров рассказал Путину в тайном кабинете
18 октября, 08:12
В Башкирии сгорели бомжи
13 октября, 13:00
Грузовик сбил ребёнка в Уфе
9 октября, 08:27
В Башкирии Lada «сделала сальто» в кювет
7 октября, 13:58
Первая красотка Уфы попала в больницу с финала «Мисс Россия 2024»
7 октября, 11:06
Видео. Старлей реанимировал прохожего в Башкирии
7 октября, 09:53
Внедорожник протаранил фуру под Уфой
6 октября, 08:18
Видео. Жесткая авария в Уфе — что известно о жертвах
3 октября, 09:24
Студент бросился в огонь за хлебом
3 октября, 04:45
Байкер погиб под КамАзом в Башкирии
1 октября, 12:45
Сентябрь
Маршрутка разбилась под Уфой
28 сентября, 17:27
Иномарка вылетела под грузовик в Башкирии
27 сентября, 07:54
Подросток врезался в «Скорую помощь» в Башкирии
26 сентября, 06:43
Три иномарки всмятку в Башкирии — что известно о жертвах
24 сентября, 08:10
Жуткое ДТП с пожаром случилось под Уфой
21 сентября, 14:21

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