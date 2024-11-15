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Хулиганство

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Ноябрь
Уфимец разнёс автосалон
15 ноября, 09:51
Уфимец пойдёт под суд за детский смех
1 ноября, 05:57
Октябрь
Стрельба в Башкирии — что это было
30 октября, 09:40
Полиция устроила стрельбу в Башкирии
14 октября, 20:22
Сентябрь
Школьники избили старика в Башкирии
29 сентября, 12:25
«Блатной» из Башкирии предстал перед судом за нападение на семью
22 сентября, 16:33
Криминальный авторитет держал в страхе Башкирию
16 сентября, 12:00
Писающих мальчиков арестовали в Нефтекамске
13 сентября, 15:01
Уфимцев осудят за мордобой с топором на рынке
12 сентября, 15:59
Бригаду «Скорой помощи» избили гости кафе в Уфе
9 сентября, 08:03
Август
Вандалы уродуют Башкирию
26 августа, 05:08
Опасного преступника задержали в Уфе
16 августа, 09:59
Видео. Уфимский «Эминем» избил трамвай
8 августа, 08:23
Июль
В Уфе нашли «пивного бойца»
24 июля, 16:11
Кто избил пивом ребенка в Уфе
19 июля, 08:38
Дворовые разборки в Уфе заинтересовали Александра Бастрыкина
10 июля, 19:07
Июнь
Видео. Бойцовский клуб на колёсах ездил по Уфе
«Героями» соцсетей стали пассажиры автобуса в Уфе. Двое мужчин решили устроить разборки прямо посреди салона. Видео разлетелось по местным Telegram-каналам.
11 июня, 09:16
Участников массового мордобоя со стрельбой в Стерлитамаке задержали
Правоохранители задержали участников массовой потасовки в башкортостанском Стерлитамаке. Об этом Mkset стало известно от пресс-службы регионального МВД.
10 июня, 05:32
Май
Пьяного дебошира связали на борту самолета в Уфу
30 мая, 11:27
Подравшихся в уфимском ТЦ отправили в спецприёмник
29 мая, 06:00

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