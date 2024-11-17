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Ноябрь
Страшное ДТП оставило ребёнка без отца в Башкирии
17 ноября, 13:44
«Семёрка» вдребезги разбилась в Башкирии
10 ноября, 14:09
Октябрь
Число пострадавших при ЧП в Уфе растёт
21 октября, 18:08
Раритетное авто сгорело на ходу в Башкирии
21 октября, 17:17
Медики вытащили с того света жительницу Башкирии
18 октября, 11:46
Машина всмятку — водитель в шоке
16 октября, 06:53
Детсад скрыл перелом у ребенка
9 октября, 10:38
Уфимец внезапно застрял в диване
6 октября, 11:10
Видео. Жесткая авария в Уфе — что известно о жертвах
3 октября, 09:24
Сентябрь
Подросток погиб за рулём ВАЗа в Башкирии
29 сентября, 08:57
Страшная авария унесла жизнь женщины в Башкирии
25 сентября, 17:20
Мусоровоз вспыхнул на ходу в Башкирии
23 сентября, 14:13
«Блатной» из Башкирии предстал перед судом за нападение на семью
22 сентября, 16:33
Пересадка органов стала популярнее в Башкирии
15 сентября, 14:38
Ребёнка проткнуло забором в Башкирии
13 сентября, 09:40
Рабочего нашли мертвым у новостройки в Уфе
13 сентября, 06:17
Иномарка устроила смертельное ДТП в Уфе
11 сентября, 17:03
ДТП кончилось пожаром в Башкирии
11 сентября, 06:20
Буйный пассажир устроил ЧП на рейсе Москва — Уфа
9 сентября, 10:57
Бригаду «Скорой помощи» избили гости кафе в Уфе
9 сентября, 08:03

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