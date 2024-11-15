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Уфимец разнёс автосалон
15 ноября, 09:51
Ухажёр 15 лет издевается над уфимкой
13 сентября, 07:47
Бригаду «Скорой помощи» избили гости кафе в Уфе
9 сентября, 08:03
Беременная садистка из Уфы заинтересовала Бастрыкина
6 сентября, 06:08
Уфимская мать-садистка избила ребёнка на 1 сентября
5 сентября, 13:37
Что сейчас с детьми из нелегального медресе в Уфе
16 июля, 09:15
Дракой из-за выпивки с пенсионерами займется СК Башкирии
15 июля, 19:34
Скандал с дракой в медколледже Сибая: хронология событий
Сообщение о насилии среди студентов в медицинском колледже в Башкирии стало резонансным в регионе событием четверга, 20 июня. Mkset восстанавливает хронологию событий.
20 июня, 15:28
Житель Башкирии истязал дочь за домашку и плохие результаты в спортивной секции
О побоях в органы сообщили работники школы.
5 марта, 09:55
2018
В Башкирии привлекли к ответственности парня¸ избившего ветерана
В Башкирии привлекли к ответственности виновного в нанесении побоев 70-летнему ветерану труда М.М. Зайнетдинову. Об это сообщила пресс-служба МВД.
21 августа 2018, 14:02

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