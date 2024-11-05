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СДЭК в Стерлитамаке стал бойцовской ареной
5 ноября, 10:27
Октябрь
Видео. В Башкирии вынесли приговор за жестокие пытки
25 октября, 07:17
Казань попала в «план победы» Украины
17 октября, 19:12
Видео. Гордая проститутка выгнала пьющего уфимца
16 октября, 18:24
Ссора в домашнем чате дорого обошлась уфимке
15 октября, 10:58
Видео. Драка в школьной столовой Башкирии — стали известны подробности инцидента
15 октября, 10:08
Видео. Домашнего террориста арестовали в Уфе
15 октября, 08:16
Скандальный уфимец вернётся в шоу об «экстрасенсах»
13 октября, 04:23
Женская ссора на парковке кончилась парой коктейлей «Молотова»
9 октября, 09:08
Иномарку облили фекалиями в Уфе
7 октября, 15:27
Уфимский убийца получил год колонии
4 октября, 12:19
Уфимцев поссорило пирожное за 22 копейки
4 октября, 04:10
Рейсы из Уфы под угрозой срыва
2 октября, 07:40
Женщины подрались на работе в Башкирии
1 октября, 10:51
Следователи нашли малолетних обидчиков старика в Башкирии
30 сентября, 20:26
Заключённый из Уфы погиб на СВО
30 сентября, 20:16
Сентябрь
Родных бойцов СВО просят молчать в соцсетях
30 сентября, 12:36
Баюкающий труп любимой салаватец сел на 12 лет
24 сентября, 09:27
В Башкирии обстреляли дом
23 сентября, 07:43
Первобытная битва произошла в Уфе
23 сентября, 07:16

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