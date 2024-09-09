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В Башкирии продолжаются поиски семилетнего мальчика

В Башкирии продолжаются поиски семилетнего мальчика

9 сентября 2024, 06:34
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
В Бирске вечером воскресенья, 8 сентября, автомобиль УАЗ с пассажирами съехал в реку Белую и перевернулся, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

Водитель не справился с управлением, и машина оказалась в водах реки. Очевидцы не остались равнодушными и бросились на помощь, вытащив из воды двоих взрослых и двоих детей. Однако, один ребенок до сих пор не найден.

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На место происшествия оперативно прибыли спасатели Госкомитета РБ по ЧС, которые незамедлительно начали поисково-спасательные работы. В условиях осенней непогоды и низкой температуры воды это задача усложняется.

Утром, 9 сентября, спасатели продолжили работу с использованием водолазного оборудования. Специалисты тщательно обследуют акваторию реки, надеясь найти пропавшего мальчика.

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