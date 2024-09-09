В Башкирии продолжаются поиски семилетнего мальчика

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Водитель не справился с управлением, и машина оказалась в водах реки. Очевидцы не остались равнодушными и бросились на помощь, вытащив из воды двоих взрослых и двоих детей. Однако, один ребенок до сих пор не найден.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели Госкомитета РБ по ЧС, которые незамедлительно начали поисково-спасательные работы. В условиях осенней непогоды и низкой температуры воды это задача усложняется.
Утром, 9 сентября, спасатели продолжили работу с использованием водолазного оборудования. Специалисты тщательно обследуют акваторию реки, надеясь найти пропавшего мальчика.