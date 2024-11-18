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Обвинение

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2024
Бывшего мэра осудят в Нефтекамске
18 ноября, 12:42
Видео. Престарелый развратник арестован в Уфе
28 октября, 12:20
Видео. Адвокат оказался пешкой коррупции в Башкирии
20 сентября, 12:41
Банда автоподставщиков вычислена в Башкирии
11 сентября, 10:26
Бригаду «Скорой помощи» избили гости кафе в Уфе
9 сентября, 08:03
Экс-главу молодежи Башкирии не пускают на СВО
4 сентября, 16:11
Дальнобойщик из Башкирии попал в смертельное ДТП
28 августа, 09:50
Рабочего зажевало в конвейер на птицефабрике в Башкирии
9 августа, 07:07
Экс-советник главы Башкирии останется за решеткой
22 июля, 10:13
Сотрудник МВД Башкирии оказался замешан в игорном бизнесе
18 июля, 12:10
Завод в Башкирии три года обманывал покупателей
Руководивший производством управленец закупал вместо натурального молока сухое и клал разницу в стоимости к себе в карман, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.
25 июня, 11:34
В Башкирии пенсионера забили молотком из-за кровати
Ссора между пожилым мужчиной и убийцей произошла после совместной пьянки в Баймаке, сообщает пресс-служба СК РФ по Республике Башкортостан.
21 мая, 13:00
Экс-министра дорог Башкирии оставили за решеткой
Верховный суд Республики Башкортостана отклонил жалобу защита Александра Клебанова на меру пресечения по обвинению в коррупции.
16 мая, 09:23
В Уфе вскрыли бордели с секс-рабынями
Четыре салона интимных услуг, находившиеся в разных точках города, работали на протяжении нескольких месяцев, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
13 мая, 11:38
Уфимец арендовал квартиру, чтобы устроить в ней наркопритон
7 мая, 11:52
2023
Новые подробности дела известного массажиста из Уфы, обвиненного в изнасиловании
Ранее специалиста обвинили в изнасиловании клиентки.
23 августа 2023, 10:01

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