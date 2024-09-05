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Уфимская мать-садистка избила ребёнка на 1 сентября

Уфимская мать-садистка избила ребёнка на 1 сентября

5 сентября 2024, 13:37
Фото: UTV
Женщина решила воспитать чадо прилюдными побоями, сообщили в управлении Следственного комитета по Республике Башкортостан.

На нерадивую мать из Уфы завели уголовное дело о побоях и ненадлежащим исполнении родительских обязанностей. Стражи порядка обратили внимание на женщину после того, как та прилюдно избила своего 8-летнего ребёнка.

Инцидент случился в минувшее воскресенье, 1 сентября. Ребёнок чем-то провинился перед матерью на детской площадке — за это женщина принялась нещадно пинать школьника на глазах у остальных посетителей городка. Кадры происшествия опубликовали местные СМИ и Telegram-каналы.

Сейчас следователи разговаривают с обвиняемой и очевидцами. Как только правоохранители установят все обстоятельства случившегося, дело отправят в суд.

Видео: UTV
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии школьница на полном ходу выпала из городского автобуса.

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