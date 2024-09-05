Уфимская мать-садистка избила ребёнка на 1 сентября

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
На нерадивую мать из Уфы завели уголовное дело о побоях и ненадлежащим исполнении родительских обязанностей. Стражи порядка обратили внимание на женщину после того, как та прилюдно избила своего 8-летнего ребёнка.
Инцидент случился в минувшее воскресенье, 1 сентября. Ребёнок чем-то провинился перед матерью на детской площадке — за это женщина принялась нещадно пинать школьника на глазах у остальных посетителей городка. Кадры происшествия опубликовали местные СМИ и Telegram-каналы.
Сейчас следователи разговаривают с обвиняемой и очевидцами. Как только правоохранители установят все обстоятельства случившегося, дело отправят в суд.