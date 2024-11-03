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Уголовное дело

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3 ноября
Стрелка из Стерлитамака задержали
3 ноября, 12:07
В Стерлитамаке прогремели выстрелы
3 ноября, 10:45
2 ноября
Напавшего на полицейских мужчину арестовали в Башкирии
2 ноября, 13:44
1 ноября
Благоустройством Уфы занимались мертвые души
1 ноября, 13:46
Лихие 90-е вернулись в Уфу: грабители с ножом раздели прохожего на улице
1 ноября, 10:42
Убийство 10-летней давности раскрыли в Башкирии
1 ноября, 08:09
Ужасный квест довел до суда в Башкирии
1 ноября, 07:22
Видео. Грабителя в трусах взяли в Уфе
1 ноября, 06:55
31 октября
Уфимец покупал нюдсы у малолетней падчерицы
31 октября, 14:08
Срочно. Главу района задержали из-за махинаций в Башкирии
31 октября, 12:33
«Черный риэлтор» превратила в бомжей жителей Башкирии
31 октября, 07:03
30 октября
Экс-ФСИНовец из Башкирии таскал мобильники заключённым
30 октября, 15:11
Бьёт — значит любит: женщина умоляет выпустить из тюрьмы мужа-тирана в Башкирии
30 октября, 15:10
Ювелирного вора поймали в Башкирии
30 октября, 12:21
Стрельба в Башкирии — что это было
30 октября, 09:40
Мужчина с пистолетами гонялся за прохожими в Уфе
30 октября, 09:16
29 октября
В Уфе незаконно перестроили исторический дом
29 октября, 11:33
28 октября
В Башкирии оправдали осуждённых за коррупцию
28 октября, 11:33
Придушил, изнасиловал, убил — в Уфе начат суд по громкому делу
28 октября, 10:11
Мошенники поздравили уфимца на ₽120000
28 октября, 08:25

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