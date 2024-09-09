mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 07:15

Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

Акция «Рахмат» продлена в Башкирии

Акция «Рахмат» продлена в Башкирии

9 сентября 2024, 07:15
Фото: Администрация Стерлитамака
Время регистрации билетов на сайте увеличено, сообщают в понедельник, 9 сентября, организаторы лотереи для избирателей.

Организаторы масштабной акции «Рахмат» объявили о продлении регистрации QR-билетов. Напомним, билеты выдавали всем пришедшим в избирательный участок для голосования в выборах главы Башкирии.

Теперь зарегистрировать билет можно в любой из дней с 9 по 12 сентября с 8:00 до 21:00 на официальном сайте рахмат102.рф.

Все зарегистрированные билеты автоматически участвуют в супер-розыгрыше, который состоится 13 сентября в эфире БСТ. Как сообщали организаторы, участники могут выиграть: квартиру, машину, умную колонку, робот пылесос и другие ценные призы.

Важно помнить, что все участники должны сохранить свои билеты до окончания акции — до 30 сентября.

Кто победил на выборах в Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
В Башкирии продолжаются поиски семилетнего мальчикаПогода удивит Башкирию капризамиСудья объяснил свой выстрел в Уфе
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Акция#Башкортостан#Россия#Украина#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Квартира#Туймазы#Глава Башкирии#Татарстан#Лотерея#Машина#Регистрация#Курск#Курская область#Избиратели#Избирательный участок#Розыгрыш#Акция «Рахмат»#Призы
Подпишитесь
На отца пропавшего мальчика завели уголовное дело в Башкирии
Сегодня, 10:04
Жена бойца СВО стала депутатом в Башкирии
Сегодня, 10:09
Спящего ребенка из пожара на руках вынес выходной спасатель в Башкирии
Сегодня, 09:39
Видео. Голодные медведи набрасываются на еду в Башкирии
Сегодня, 09:31
Квартиры в Уфе колоссально выросли в цене
Сегодня, 09:18
Татарстан снова обогнал Башкирию
Сегодня, 08:32