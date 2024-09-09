Акция «Рахмат» продлена в Башкирии

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Организаторы масштабной акции «Рахмат» объявили о продлении регистрации QR-билетов. Напомним, билеты выдавали всем пришедшим в избирательный участок для голосования в выборах главы Башкирии.
Теперь зарегистрировать билет можно в любой из дней с 9 по 12 сентября с 8:00 до 21:00 на официальном сайте рахмат102.рф.
Все зарегистрированные билеты автоматически участвуют в супер-розыгрыше, который состоится 13 сентября в эфире БСТ. Как сообщали организаторы, участники могут выиграть: квартиру, машину, умную колонку, робот пылесос и другие ценные призы.
Важно помнить, что все участники должны сохранить свои билеты до окончания акции — до 30 сентября.