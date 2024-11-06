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Нападение

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Ноябрь
Уфимца избили из-за грязного автомобиля
6 ноября, 06:53
Напавшего на полицейских мужчину арестовали в Башкирии
2 ноября, 13:44
Лихие 90-е вернулись в Уфу: грабители с ножом раздели прохожего на улице
1 ноября, 10:42
Октябрь
Видео. Грабитель ранил продавщицу в Уфе
30 октября, 05:51
Срочно. «Вооружен и особо опасен»: уфимец напал на полицию и отнял пистолет
24 октября, 09:25
Видео. Драка в школьной столовой Башкирии — стали известны подробности инцидента
15 октября, 10:08
После стрельбы в Башкирии возбудили уголовное дело
15 октября, 09:24
Видео. Девочку избили в школьной столовой
15 октября, 07:53
Полиция устроила стрельбу в Башкирии
14 октября, 20:22
Башкортостанец застрелил отца вместо лося на охоте
12 октября, 07:37
Срочно. Пьяный мужчина с ножом охотился за подростками в Башкирии
1 октября, 13:14
Аэропорт Уфы стал местом преступления
1 октября, 09:44
Сентябрь
Школьники избили старика в Башкирии
29 сентября, 12:25
Врача избили в Башкирии
26 сентября, 12:15
Буйный папаша избил полицию в Уфе
25 сентября, 06:36
Визит медведя в башкирскую деревню закончился жертвами
24 сентября, 21:22
Нападение на челябинскую школу: все известное к этому часу
16 сентября, 09:34
Старый алкоголик с топором перепугал Салават
13 сентября, 14:29
Видео. Поездка в такси закончилась ножевым ранением в Башкирии
13 сентября, 14:00
Бригаду «Скорой помощи» избили гости кафе в Уфе
9 сентября, 08:03

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