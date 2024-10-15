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Агрессия

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Октябрь
Видео. Девочку избили в школьной столовой
15 октября, 07:53
Уфимец озверел
10 октября, 06:38
Женщины подрались на работе в Башкирии
1 октября, 10:51
Сентябрь
Избившего врача пациента арестовали в Башкирии
27 сентября, 12:52
Врача избили в Башкирии
26 сентября, 12:15
Буйный папаша избил полицию в Уфе
25 сентября, 06:36
Бригаду «Скорой помощи» избили гости кафе в Уфе
9 сентября, 08:03
Квадроберы бросаются на людей в Башкирии
3 сентября, 06:53
Август
Видео. Истерика в Wildberries нашла защитников в Башкирии
23 августа, 21:20
Понять —простить — заплатить: как один уфимец каялся
19 августа, 10:05
Пьяный уфимец устроил скандал в самолете
16 августа, 08:04
Видео. Уфимский «Эминем» избил трамвай
8 августа, 08:23
Уфимец забил жену до смерти
8 августа, 06:32
Арбузный топ создали в Башкирии
3 августа, 07:24
Июль
Источник жутких звуков в Уфе найден
31 июля, 11:50
«Пусть Уфа знает своих „Героев“
Агрессивный мужчина устроил потасовку с купольной камерой наблюдения системы безопасности, сообщила жительница Уфы.
15 июля, 19:45
Дракой из-за выпивки с пенсионерами займется СК Башкирии
15 июля, 19:34
Июнь
Штурм салаватской высотки попал на видео
Вооруженные бутылкой пенного, нетерпеливостью и яростью бойцы выломали дверь в подъезд, сообщает паблик «Салават Сити».
22 июня, 06:56
Шокирующее видео с подростками из Башкирии привлекло внимание главы СК России
Региональному управлению ведомства во главе с руководителем поручено предоставить доклад о ходе проверки, сообщает пресс-служба федерального ведомства.
7 июня, 08:34
Житель Башкирии кошмарит жильцов целого дома из-за любви
7 июня, 07:19

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