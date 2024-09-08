Водитель заживо сгорел в «шестерке» в Башкирии

Страшная трагедия произошла в селе Чуюнчи-Николаевка Давлекановского района Республики Башкортостан. Там вечером в воскресенье внезапно вспыхнула «шестерка». В момент возгорания внутри автомобиля находился мужчина. Это заметили случайные прохожие. Они вызвали на помощь спасателей. Но усилия и пожарных, и медиков оказались тщетны — 53-летний водитель погиб в огне.



— Пожарные эвакуировали из машины мужчину, но через полчаса медики констатировали его смерть, — сообщает пресс-служба МЧС Республики Башкортостан. — Причины инцидента выясняет следователь ведомства.



Горящий автомобиль потушили, не допустив возможности распространения огня. Автомобиль выгорел практически полностью, судя по снимкам с места происшествия. Возгорание произошло вдали от жилых домов, «шестерка» стояла в поле.