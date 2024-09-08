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Водитель заживо сгорел в «шестерке» в Башкирии

Водитель заживо сгорел в «шестерке» в Башкирии

8 сентября 2024, 19:19
Фото: МЧС Республики Башкортостан
Спасатели выехали на срочный вызов в село Чуюнчи-Николаевка вечером в воскресенье, 8 сентября, но оказались бессильны, сообщает МЧС Республики Башкортостан.

Страшная трагедия произошла в селе Чуюнчи-Николаевка Давлекановского района Республики Башкортостан. Там вечером в воскресенье внезапно вспыхнула «шестерка». В момент возгорания внутри автомобиля находился мужчина. Это заметили случайные прохожие. Они вызвали на помощь спасателей. Но усилия и пожарных, и медиков оказались тщетны — 53-летний водитель погиб в огне.

— Пожарные эвакуировали из машины мужчину, но через полчаса медики констатировали его смерть, — сообщает пресс-служба МЧС Республики Башкортостан. — Причины инцидента выясняет следователь ведомства.

Горящий автомобиль потушили, не допустив возможности распространения огня. Автомобиль выгорел практически полностью, судя по снимкам с места происшествия. Возгорание произошло вдали от жилых домов, «шестерка» стояла в поле.

Фото: МЧС Республики Башкортостан
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Напомним, днём воскресенья, 8 сентября, на трассе Уфа — Оренбург произошла смертельная авария с участием элитного внедорожника. Два человека погибли, пятеро госпитализированы в состоянии разной степени тяжести, среди них — ребенок. Врачи продолжают борьбу за их жизни и здоровье.

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