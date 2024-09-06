В Башкирии чуть не спалили целое поле

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
В пятницу, 6 сентября, посреди поля между деревнями Мирзаитово и Нарат-Елга пламя объяло комбайн во время уборки зерна. Машинист, увидев дым, тут же покинул транспортное средство и позвонил в «112».
К моменту прибытия спасателей огонь уже начал распространяться по самому полю, однако пожарные успели быстро ликвидировать горение. Машинист при пожаре не пострадал. Что могло вызвать возгорания — выясняют.
Ранее Mkset сообщал о том, что Минлесхоз Башкирии с начала 2024 года закупил лесопожарной техники на более ₽39 млн. Известно, какие муниципалитеты региона получили новые спецмашины.