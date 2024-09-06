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В Башкирии чуть не спалили целое поле

В Башкирии чуть не спалили целое поле

6 сентября 2024, 15:11
Фото: ГК РБ по ЧС
Пожар разгорелся в сельской местности Бакалинского района, сообщили в Госкомитете Республики по чрезвычайным ситуациям.

В пятницу, 6 сентября, посреди поля между деревнями Мирзаитово и Нарат-Елга пламя объяло комбайн во время уборки зерна. Машинист, увидев дым, тут же покинул транспортное средство и позвонил в «112».

К моменту прибытия спасателей огонь уже начал распространяться по самому полю, однако пожарные успели быстро ликвидировать горение. Машинист при пожаре не пострадал. Что могло вызвать возгорания — выясняют.

Видео: ГК РБ по ЧС
В Башкирии министерство закупило машин на ₽39 млн
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Ранее Mkset сообщал о том, что Минлесхоз Башкирии с начала 2024 года закупил лесопожарной техники на более ₽39 млн. Известно, какие муниципалитеты региона получили новые спецмашины.

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