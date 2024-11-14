mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Трасса

Выбрать дату
Ноябрь
Трассу в Башкирии перекрыли из-за гололеда
14 ноября, 10:00
Десяток камикадзе гонял по Уфе
10 ноября, 14:26
Трасса Уфа — Челябинск встала в огромной пробке
4 ноября, 13:02
Октябрь
Гонки на трассе привели к смерти в Башкирии
30 октября, 08:57
В Уфе пройдут сплошные проверки пассажирского транспорта
23 октября, 19:00
Лось погиб под колёсами «Нивы» в Башкирии
20 октября, 15:31
Башкортостанец вылетел из салона под колёса иномарки
12 октября, 13:51
Сентябрь
Подросток погиб за рулём ВАЗа в Башкирии
29 сентября, 08:57
Три иномарки всмятку в Башкирии — что известно о жертвах
24 сентября, 08:10
Водитель заживо сгорел в «шестерке» в Башкирии
8 сентября, 19:19
Август
Бензовоз вспыхнул на трассе в Башкирии
29 августа, 07:13
Первые кадры с места жуткой аварии в Башкирии
25 августа, 18:03
Бензовоз разорвал «ГАЗель» на трассе в Башкирии
25 августа, 17:35
Дорогу за ₽2 млрд построят в Башкирии
13 августа, 05:13
Июль
Фуры сыграли байкером в футбол в Башкирии
На краю гибели оказался мотоциклист из Башкортостана из-за внезапно выехавшего большегруза, сообщили Mkset в ГАИ региона.
26 июля, 07:35
Трасса М-5 в Башкирии встала
От упавшей металлоконструкции пострадали несколько автомобилей, сообщают пользователи соцсетей.
24 июля, 14:39
Площадь пожара в кафе на М5 «Урал» составила 830 квадратных метров
Огонь удалось потушить, эксперты приступили к выяснению причины возгорания, сообщает МЧС Башкирии.
19 июля, 10:16
Под Уфой перекопали целую трассу
Дорожники проводят работы на трассе Уфа — Оренбург, сообщает пресс-служба Упрдор «Приуралье».
1 июля, 12:37
Июнь
Пробку в Уфе вызвали сотрудники ГАИ
Автоинспекторы проводят на трассе еженедельную сплошную проверку транспорта, сообщает пресс-служба региональной ГАИ.
20 июня, 05:36
«Мерседес» влетел под фуру в Башкирии
Трагическая авария с фурой произошла на трассе Уфа — Инзер — Белорецк, сообщил начальник ГАИ Башкортостана Владимир Севастьянов.
19 июня, 07:27

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика