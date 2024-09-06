Мечеть полыхает в Башкирии

Как сообщают местные жители, днем в пятницу, 6 сентября, в деревне Халилово Абзелиловского района Республики Башкортостан вспыхнула мечеть. Известно, что религиозное здание построено из дерева. На кадрах с места события, которые уже появились в социальных сетях, видно, что огонь охватил строение практически полностью. По словам местных жителей, на тушение пожара уже прибыли сотрудники МЧС Башкирии.



Официального сообщения от МЧС Башкирии на момент публикации не поступало, как и данных о наличии пострадавших от огня или жертв пожара. Mkset пристально следит за развитием событий.



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