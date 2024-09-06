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Posted Сегодня, 11:58

Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Мечеть полыхает в Башкирии

Мечеть полыхает в Башкирии

6 сентября 2024, 11:58
Фото: 1MI
Кадрами сильного пожара в пятницу, 6 сентября, в соцсетях делятся очевидцы.

Как сообщают местные жители, днем в пятницу, 6 сентября, в деревне Халилово Абзелиловского района Республики Башкортостан вспыхнула мечеть. Известно, что религиозное здание построено из дерева. На кадрах с места события, которые уже появились в социальных сетях, видно, что огонь охватил строение практически полностью. По словам местных жителей, на тушение пожара уже прибыли сотрудники МЧС Башкирии.

Официального сообщения от МЧС Башкирии на момент публикации не поступало, как и данных о наличии пострадавших от огня или жертв пожара. Mkset пристально следит за развитием событий.

Материал дополняется

Видео: МЧС
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Напомним, 5 сентября в Стерлитамаке загорелось здание автомойки. Огонь охватил почти 500 квадратных метров. Пострадавших нет.

Фото: Телеграм/Моя Уфа

UPD 17:07

— Пожар произошел в селе Халилово по улице Партизанской. К тушению привлечены добровольцы и сотрудники МЧС России. В 16:41 горение локализовано на площади 96 квадратных метров. Тушение продолжается, пострадавших нет, — сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.

Видео: МЧС РБ
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