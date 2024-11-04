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Юлия Литвиненко

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4 ноября
Чёртова дюжина товаров подешевела в Башкирии
4 ноября, 03:15
3 ноября
Когда кончится СВО — мнение разведки
3 ноября, 20:26
Народный рок-музыкант умер в Башкирии
3 ноября, 20:14
Крысы съедают дома уфимцев
3 ноября, 19:12
«Патриот» влетел в «Оку» — есть жертвы
3 ноября, 15:18
Сугробы по пояс и зимняя стужа — что ждёт Уфу в ноябре
3 ноября, 11:14
Труп юноши нашли на стройке в Уфе
3 ноября, 10:07
1 ноября
Благоустройством Уфы занимались мертвые души
1 ноября, 13:46
31 октября
Черная пятница — главные лайфхаки
31 октября, 11:27
30 октября
Россияне шокируют выбором отдыха
30 октября, 10:40
Мужчина с пистолетами гонялся за прохожими в Уфе
30 октября, 09:16
Уфимке приходится выживать на острове в Таиланде
30 октября, 09:02
Скандал в Курултае: депутаты не знают гимн и стесняются
30 октября, 07:56
Фуры встали в Башкирии из-за снега
30 октября, 07:34
Уфимец превратил вокзал в криминальную кормушку
30 октября, 07:17
29 октября
Такси разбилось в Уфе — есть жертвы
29 октября, 11:53
Любовь к природе ударит по кошелькам россиян
29 октября, 08:45
28 октября
ЦБ поднял ключевую ставку до исторического максимума — и это не предел
28 октября, 08:59
26 октября
Можете выбросить свой загранпаспорт: туризм теперь только для богатых и семейных
26 октября, 19:00
25 октября
Филиал Арктики, ворующие заведующие и избиение сына: чем знамениты детсады Уфы
25 октября, 19:00

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