Элитная иномарка устроила смертельное ДТП с ребёнком в Башкирии

ДТП случилось днём воскресенья, 8 сентября, на трассе Уфа — Оренбург. На автодороге неудачно совершил обгон « Тойота Ленд Крузер» — автомобиль при обгоне задел встречный «Дэу Леганза» по касательной. Легковушка корейской марки от удара «залезла» на соседнюю полосу и врезалась в «Матиз». Тем временем «Тойота» вылетела в кювет. Всё произошедшее попало на запись видеорегистратора одного из автомобилей.