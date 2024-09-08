Элитная иномарка устроила смертельное ДТП с ребёнком в Башкирии

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 20:09
Updated Сегодня, 20:09
ДТП случилось днём воскресенья, 8 сентября, на трассе Уфа — Оренбург. На автодороге неудачно совершил обгон « Тойота Ленд Крузер» — автомобиль при обгоне задел встречный «Дэу Леганза» по касательной. Легковушка корейской марки от удара «залезла» на соседнюю полосу и врезалась в «Матиз». Тем временем «Тойота» вылетела в кювет. Всё произошедшее попало на запись видеорегистратора одного из автомобилей.
В результате аварии в больницу попали пять человек. По данным прокуратуры, среди пациентов — несовершеннолетний ребёнок. Водитель и пассажирка «Тойоты» погибли на месте — прибывшим медикам оставалось лишь констатировать их смерть.
На месте сейчас работают сотрудники оперативных служб. Прокуратура взяла на контроль расследование происшествия.