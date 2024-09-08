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Элитная иномарка устроила смертельное ДТП с ребёнком в Башкирии

Элитная иномарка устроила смертельное ДТП с ребёнком в Башкирии

8 сентября 2024, 13:36
Фото: прокуратура
Трагическая авария произошла под башкортостанским Мелеузом, сообщает в воскресенье, 8 сентября, региональная ГАИ.

ДТП случилось днём воскресенья, 8 сентября, на трассе Уфа — Оренбург. На автодороге неудачно совершил обгон « Тойота Ленд Крузер» — автомобиль при обгоне задел встречный «Дэу Леганза» по касательной. Легковушка корейской марки от удара «залезла» на соседнюю полосу и врезалась в «Матиз». Тем временем «Тойота» вылетела в кювет. Всё произошедшее попало на запись видеорегистратора одного из автомобилей.

В результате аварии в больницу попали пять человек. По данным прокуратуры, среди пациентов — несовершеннолетний ребёнок. Водитель и пассажирка «Тойоты» погибли на месте — прибывшим медикам оставалось лишь констатировать их смерть.

На месте сейчас работают сотрудники оперативных служб. Прокуратура взяла на контроль расследование происшествия.

Видео: соцсети, фото: прокуратура

Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии в столкновении с фурой погиб водитель «ВАЗа».

Фура убила водителя «ВАЗа» в Башкирии
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