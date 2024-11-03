Госпитализация

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Ноябрь
«Патриот» влетел в «Оку» — есть жертвы
3 ноября, 15:18
Октябрь
Хозяина взорвавшейся квартиры арестуют в Уфе
13 октября, 16:32
Уфимка оказалась в реанимации из-за кота
4 октября, 12:41
Грипп начал бушевать в Башкирии
2 октября, 04:48
Уфимец переломал ребра в каршеринге
1 октября, 06:39
Сентябрь
Школьник обгорел в Башкирии
30 сентября, 05:17
Новый штамм коронавируса завезли в Уфу ещё летом
25 сентября, 17:09
«К коллегам он вышел уже без руки»
25 сентября, 08:34
Бастрыкин взял на контроль дело о смерти новорожденной в Уфе
23 сентября, 04:22
Безногого уфимца гнали в бой
19 сентября, 14:24
Уфимский авиазавод оказался в огне
17 сентября, 06:35
«Лексус» сбил ребенка в Уфе
16 сентября, 06:33
Водитель заживо сгорел в «шестерке» в Башкирии
8 сентября, 19:19
Фура убила водителя «ВАЗа» в Башкирии
8 сентября, 05:00
Видео. Студенты оказались в больнице после квеста в Стерлитамаке
5 сентября, 08:19
Комбайнер сгорел в поле в Башкирии
5 сентября, 06:01
Ребёнок разорвал селезенку на хоккее в Уфе
4 сентября, 04:43
Выпавшая из автобуса школьница заинтересовала СК Башкирии
3 сентября, 13:00
Видео. Школьница сломала ногу на пути к знаниям
3 сентября, 08:07
Август
Ребенок выпал из окна многоэтажки в Уфе
29 августа, 07:29

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