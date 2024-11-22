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Смерть

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Ноябрь
Уфимка погибла на столичной вахте
22 ноября, 07:49
Не стало артистки Светланы Светличной
16 ноября, 17:44
«Семёрка» вдребезги разбилась в Башкирии
10 ноября, 14:09
Народный рок-музыкант умер в Башкирии
3 ноября, 20:14
Октябрь
Тяжелая болезнь погубила ветерана радио в Башкирии
31 октября, 12:46
Гонки на трассе привели к смерти в Башкирии
30 октября, 08:57
Мужчину убил ремонт в Башкирии
28 октября, 09:37
Знаменитый бизнесмен скончался в Уфе
23 октября, 14:06
Мужчина погиб в уфимском «Салюте»
16 октября, 09:59
Женщина сгорела на кухне в Уфе
14 октября, 09:44
Хабиров сообщил о смерти легенды
13 октября, 12:39
Звезда татарской эстрады поделился трагическим известием из Башкирии
9 октября, 04:55
Водитель КамАЗа нелепо погиб в Башкирии
8 октября, 10:49
В Уфе скончался легендарный тренер ХК «Салават Юлаев»
7 октября, 06:16
Элвин Грей рассказал о личной трагедии
2 октября, 06:08
Сентябрь
Подросток погиб за рулём ВАЗа в Башкирии
29 сентября, 08:57
Банк засудил покойника в Башкирии
27 сентября, 04:27
В Уфе появится новая достопримечательность
16 сентября, 05:21
Рабочего нашли мертвым у новостройки в Уфе
13 сентября, 06:17
Мужчина шел по Уфе и умер
12 сентября, 08:11

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