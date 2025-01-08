Толпы людей, мусор и огромные цены: чем знаменит популярный у жителей Башкирии курорт

«Башавтотранс» летом возобновил прямое автобусное сообщение между Уфой и Соль-Илецком, сообщается на ресурсах государственного перевозчика. Корреспондент 56Orb подготовил обзор популярного места отдыха и оказался совсем не в восторге.