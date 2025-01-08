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Оренбург

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2025
В Башкирии закрыли две трассы
8 января, 16:11
Трассу Уфа — Оренбург закрыли из-за погоды
8 января, 14:05
2024
В Башкирии сердце есть только у гаишников
15 декабря 2024, 13:56
На Башкирию опускается мгла
Срочное предупреждение опубликовала пресс-служба башкортостанского МЧС в четверг, 28 ноября.
28 ноября 2024, 13:26
В Башкирии закрыли трассу из-за тумана
Временные ограничения из-за снижения видимости введены на дороге Уфа — Оренбург, сообщает в четверг, 28 ноября, МЧС Республики Башкортостан.
28 ноября 2024, 10:53
Башкортостанец вылетел из салона под колёса иномарки
Жуткое тройное ДТП случилась под Стерлитамаком поздним вечером пятницы, 11 октября, сообщили в Госавтоинспекции региона.
12 октября 2024, 13:51
Видео. Пожилой шумахер устроил гонки с полицией в Башкирии
Мужчина не справился с управлением и угодил прямо в кювет, сообщает в четверг, 10 октября, начальник региональной ГАИ Владимир Севастьянов.
10 октября 2024, 04:36
Мэр Оренбурга уедет из Уфы не с пустыми руками
Сергей Салмин приехал в столицу Башкирии, чтобы поблагодарить за помощь, оказанную во время весеннего паводка, сообщает в среду, 2 октября, мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
2 октября 2024, 09:09
Водитель заживо сгорел в «шестерке» в Башкирии
Спасатели выехали на срочный вызов в село Чуюнчи-Николаевка вечером в воскресенье, 8 сентября, но оказались бессильны, сообщает МЧС Республики Башкортостан.
8 сентября 2024, 19:19
Толпы людей, мусор и огромные цены: чем знаменит популярный у жителей Башкирии курорт
«Башавтотранс» летом возобновил прямое автобусное сообщение между Уфой и Соль-Илецком, сообщается на ресурсах государственного перевозчика. Корреспондент 56Orb подготовил обзор популярного места отдыха и оказался совсем не в восторге.
20 июля 2024, 12:02
Жители Башкирии смогут отправиться на популярный курорт на автобусе
8 июня 2024, 05:29
В Оренбурге зазвучали сирены
Мэр Оренбурга Сергей Салмин попросил массово эвакуироваться. Население услышало сирены в городе, передает чиновник в своем Telegram-канале.
12 апреля 2024, 13:35
Уфимцы отправили в Оренбург гуманитарную помощь
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал, как город помог соседнему региону, который топит с выходных. Он назвал ситуацию там тяжелой.
8 апреля 2024, 14:19
В уфимских школах начали собирать питьевую воду для Оренбургской области
В школах и детских садах Уфы начали собирать питьевую воду для жителей Оренбургской области. Об этом Mkset сообщил собственный источник.
8 апреля 2024, 06:24
Глава Оренбурга попросил у мэра Уфы питьевую воду
Мэр Оренбурга Сергей Салмин обратился к главе администрации Уфы Ратмиру Мавлиеву. Градоначальник столицы соседнего региона попросил помочь с доставкой в Оренбург питьевой воды. Документ есть в распоряжении Mkset.
8 апреля 2024, 03:27
Туман задержал пассажиров рейса до Уфы в Оренбурге
11 марта 2024, 13:48
2023
Из Уфы в Оренбург начнёт курсировать дополнительная пара поездов
Министерства регионов приняли решение о введении ещё одного «Южного экспресса». Теперь электричка будет ходить по маршруту дважды в день в обоих направлениях.
19 сентября 2023, 13:08

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