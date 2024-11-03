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Трагедия

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Ноябрь
Труп юноши нашли на стройке в Уфе
3 ноября, 10:07
Ребёнок сгорел на глазах у отца в Башкортостане
3 ноября, 09:17
Октябрь
Труп мужчины нашли в общежитии в Башкирии
31 октября, 09:08
Мужчину убил ремонт в Башкирии
28 октября, 09:37
Видео. Житель Башкирии отправил видеосообщение перед авиакатастрофой в Судане
22 октября, 07:55
Мужчина задохнулся в навозе в Башкирии
22 октября, 07:03
Курение убивает: мужчину нашли мертвым дома в Башкирии
21 октября, 08:45
Осенний заплыв кончился смертью башкортостанца
19 октября, 13:20
Житель Башкирии сгорел на кухне
19 октября, 05:50
Башкортостанец загадочно сгорел в «Гранте»
19 октября, 04:29
Башкортостанец сгорел заживо
18 октября, 14:32
Видео. Жесткая авария в Башкирии — есть жертвы
18 октября, 12:33
Ребенок выпал из окна многоэтажки в Уфе
18 октября, 12:07
Убийцу из Башкирии отпустили на СВО после попыток суицида
18 октября, 03:25
Видео. Уфимец влетел в бетон и погиб
15 октября, 06:34
Башкортостанец вылетел из салона под колёса иномарки
12 октября, 13:51
Башкортостанец застрелил отца вместо лося на охоте
12 октября, 07:37
Пьяный водитель убил старушку в Башкирии
9 октября, 12:18
Звезда татарской эстрады поделился трагическим известием из Башкирии
9 октября, 04:55
Водитель КамАЗа нелепо погиб в Башкирии
8 октября, 10:49

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