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Posted Сегодня, 17:13

Published Сегодня, 17:13

Modified Сегодня, 18:28

Updated Сегодня, 18:28

В Башкирии полыхает автомойка

В Башкирии полыхает автомойка

5 сентября 2024, 17:13
Фото: МЧС
В Стерлитамаке вечером четверга, 5 августа, разгорелся крупный пожар, сообщило башкортостанское управление МЧС России.

По данным спасателей, пламя охватило крышу здания. Сама постройка эксплуатировалась под автомойку. На ликвидацию пламени направили 25 огнеборцев на девяти машинах.

К 22:05 по местному времени МЧС сообщило о локализации пожара на площади 500 м. В результате инцидента никто не пострадал — спасатели продолжают тушить огонь.

Чем именно было вызвано возгорание — пока неясно, выяснить это предстоит дознавателю после ликвидации пожара. Прокуратура региона также сообщила, что начала по факту инцидента проверку.

UPD: К 23:59 спасатели полностью потушили горение, сообщили Mkset в МЧС.

Комбайнер сгорел в поле в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии возле поля загорелся «КамАЗ». В результате инцидента тяжёлые травмы получил водитель грузового транспортного средства.

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