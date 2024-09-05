В Башкирии полыхает автомойка

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 18:28
Updated Сегодня, 18:28
По данным спасателей, пламя охватило крышу здания. Сама постройка эксплуатировалась под автомойку. На ликвидацию пламени направили 25 огнеборцев на девяти машинах.
К 22:05 по местному времени МЧС сообщило о локализации пожара на площади 500 м. В результате инцидента никто не пострадал — спасатели продолжают тушить огонь.
Чем именно было вызвано возгорание — пока неясно, выяснить это предстоит дознавателю после ликвидации пожара. Прокуратура региона также сообщила, что начала по факту инцидента проверку.
UPD: К 23:59 спасатели полностью потушили горение, сообщили Mkset в МЧС.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии возле поля загорелся «КамАЗ». В результате инцидента тяжёлые травмы получил водитель грузового транспортного средства.